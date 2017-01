POL-EL: Papenburg - Fahrerflucht

Papenburg (ots) - Am Silvesterabend gegen 20.45 Uhr kam es in der Landsbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich prallte ein Autofahrer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen Kabelverteilerschrank eines Energieversorgers. Am Kabelverteilerschrank entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Der Verursacher hatte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell