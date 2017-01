POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Mittwochmittag in ein Einfamilienhaus an der Brucknerstraße eingedrungen. Sie verschafften sich über ein Nachbargrundstück Zugang zu einem rückwärtigen Fenster, brachen es auf und gelangten in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unbekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

