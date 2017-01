POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bad Bentheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße einzudringen. Zwischen 15.30 und 19.15 Uhr brachen sie zunächst ein Wohnzimmerfenster auf, wurden dann aber vermutlich gestört. Sie drangen nicht in das Gebäude ein und entfernten sich vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

