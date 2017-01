POL-EL: Haren/ Dörpen - Vier Unfälle durch Straßenglätte auf der A 31

Haren/ Dörpen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es aufgrund eines plötzlich einsetzenden Hagelschauers auf der Autobahn A 31 zu extremer Straßenglätte. Zwischen 14.10 Uhr und 15.00 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Haren und Dörpen zu insgesamt vier Unfällen. Aufgrund der Straßenglätte waren vier Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Außen- bzw. Mittelschutzplanke geprallt. Dabei kam es zu Blechschäden. Personen wurden nach den ersten Feststellungen der Polizei nicht verletzt. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Neben der Straßenglätte kam es wegen der Bergungsarbeiten zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwischenzeitlich hat sich die Situation auf der Autobahn bereits wieder entspannt. "Bei Straßenglätte und plötzlich auftretenden Hagel- oder Schneeschauern sollten Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen und die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen", so ein Sprecher der Polizeiinspektion am Mittwoch.

