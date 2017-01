POL-EL: Walchum - Unfall durch Hagelschauer, drei Verletzte

Walchum (ots) - Am späten Mittwochmittag ist es auf der Hasselbrocker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein vierjähriges Mädchen wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Gegen 14.30 Uhr war eine 29-jährige Niederländerin mit ihrem Mercedes in Richtung Walchum unterwegs. Mit im Auto befanden sich ihre vier und zehn Jahre alten Töchter. Bei einem plötzlich einsetzenden starken Hagelschauer geriet das Auto auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Bei dem Versuch gegenzulenken verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Mercedes rutschte nach links von der Fahrbahn und wurde auf eine beginnende Leitplanke geschleudert. Hierbei überschlug es sich und kam auf allen vier Rädern stehend, zwischen der Leitplanke und einem Holzzaun zum Stillstand. Teile des Zaunes drangen in das Auto ein und verletzten das vierjährige Mädchen. Es wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin und die zweite Tochter kamen mit leichten Verletzungen davon. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Polizei waren vor Ort drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

