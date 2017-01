POL-EL: Heede - Wagenheber auf Fahrbahn verursacht Unfälle

Das Foto zeigt den Wagenheber Bild-Infos Download

Heede (ots) - Das Foto zeigt den Wagenheber

Am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr kam es auf der Bundesstraße 401, zwischen der Abfahrt zur Bundesstraße 70 und der Ems-Brücke in Heede zu Verkehrsunfällen durch einen verlorenen Hydraulikwagenheber. Vier Autos waren über den auf der Fahrbahn liegenden Wagenheber gefahren. An den Fahrzeugen entstanden dabei erhebliche Sachschäden. Die Polizei geht davon aus, dass dem unbekannten Verlierer der Wagenheber von der Ladefläche eines Anhängers oder eines Pritschenwagens gefallen ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Eigentümer des Wagenhebers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell