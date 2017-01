POL-EL: Esterwegen Altreifen illegal entsorgt

Das Foto zeigt die abgelegten Reifen Bild-Infos Download

Esterwegen (ots) - Das Foto zeigt die abgelegten Reifen

Zwischen Dienstag nach Weinachten und Mittwoch wurden an der Bundesstraße 401, Gemarkung Esterwegen, zwischen Bockhorster Straße und der Straße Hinterm Busch, in Höhe einer sogenannten Schlammfanganlage 129 Altreifen illegal entsorgt. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden..

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell