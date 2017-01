POL-EL: Spahnharrenstätte - Sachbeschädigung durch Silvesterböller

Spahnharrenstätte (ots) - Auf dem Parkplatz an der Landesstraße 62 zwischen den Ortschaften Börger und Spahnharrenstätte wurde ein dort befindlicher Tisch und Mülleimer durch Silvesterböller von unbekannten Tätern beschädigt. Die Tat dürfte in der Silvesternacht geschehen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93450 zu melden.

