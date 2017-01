POL-EL: Nordhorn - Mann von drei Tätern überfallen

Nordhorn (ots) - In der Nacht von Silvester auf Neujahr kam es zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr an der Denekamper Straße zu einem Raubüberfall. Drei bislang unbekannte Täter forderten von einem 31-jährigen Mann die Herausgabe des Portemonnaies. Einer der Täter bedrohte das Opfer mit einem Messer. Das Opfer händigte dem Täter mit dem Messer seine Geldbörse aus, aus der dieser das Geld entnahm und das Portemonnaie zurückgab. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Die Täter entkamen. Verletzt wurde niemand. Der Täter mit dem Messer war etwa 1,80 Meter groß und hatte das Gesicht mit einem dunklen Tuch oder Schal vermummt. Er trug weiße Sportschuhe, eine dunkle Hose und eine Jacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter und der dritte etwa 1,90 Meter groß. Beide waren ebenfalls mit einem dunklen Schal vermummt und dunkel gekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

