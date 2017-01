POL-EL: Haselünne - Haustür mit Schnapsflasche beworfen

Haselünne (ots) - In der Nacht von Silvester auf Neujahr wurde in der Buchenstraße von einem bislang unbekannten Täter eine leere Schnapsflasche Schnaps gegen eine Hauseingangstür geworfen. Die Tür wurde dadurch beschädigt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 zu melden.

