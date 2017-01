POL-EL: Papenburg - Einbruch in Wohnung

Papenburg (ots) - Zwischen Donnerstag, 22. Dezember, und Mittwoch, 03.00 Uhr, wurde in der Straße An der Windmühle eine Wohnung aufgebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren unbekannte Täter auf einen Balkon geklettert und hatten die Tür aufgebrochen. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen Laptop der Marke Sony Vaio. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell