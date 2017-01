POL-EL: Nordhorn - Mann von drei Tätern geschlagen

Nordhorn (ots) - Am Montag gegen 22.20 Uhr kam es am Gildehauser Weg in Höhe der Daimlerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach den Angaben eines 35-jährigen, lettischen Staatsbürgers wurde er grundlos von drei Männern angegriffen und geschlagen. Dabei zog sich das Opfer Gesichtsverletzungen zu und ein Zahn brach ab. Weiterhin wurde das Hörgerät des Mannes beschädigt, so dass zunächst keine Verständigung mit ihm möglich war. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Nordhorner Klinikum gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Beschreibung der drei Täter liegt derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell