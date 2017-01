POL-EL: Bockhorst - Fahrerflucht

Bockhorst (ots) - Bereits am Dienstag der letzten Woche gegen 09.40 Uhr kam es in Bockhorst zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Ford Galaxy befuhr die Landesstraße 30 von Richtung Bockhorst in Richtung Bundesstraße 401. In einer Linkskurve, zwischen der Dorfstraße und dem Memeringweg, kam ihm auf seiner Fahrspur plötzlich ein silbergraues Auto entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an den linken Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge Schäden entstanden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Außenspiegel vom verursachenden Pkw wurde am Unfallort gefunden und von der Polizei sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell