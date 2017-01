POL-EL: Schüttorf - Schwarzer Mercedes beschädigt

Schüttorf (ots) - In der Nacht zu Silvester gegen 02.00 Uhr ereignete sich in der Steinstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher nach der Kollision in Richtung Bad Bentheim flüchtete. Ein Autofahrer war zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen Mercedes von der Jürgenstraße nach links in die Steinstraße abgebogen. Plötzlich kam ihm im Einmündungsbereich ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der die Steinstraße entgegengesetzt der Einbahnstraße befuhr. Zusätzlich bog er anschließend bei "Rot" nach rechts in Richtung Bad Bentheim ab. Der Mercedes wurde durch den Anstoß vorne rechts beschädigt. Bei dem Kleinwagen könnte es sich um einen Opel Corsa gehandelt haben. Zeugen oder der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 9800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell