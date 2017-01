POL-EL: Lingen/ Wietmarschen - Polizei sucht Eigentümer eines gestohlenen Fahrrades

Das Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad Bild-Infos Download

Die Polizei in Wietmarschen sucht den Eigentümer eines Fahrrades. Das Fahrrad stand, in der Mühlenbachstraße in Lingen, an dem Tor einer abgerissenen Villa. Es handelt sich um ein silbernes Fahrrad der Marke Alu Trekking Star. Nach den Ermittlungen der Polizei hatten zwei Kinder zugegeben, das Rad gestohlen zu haben. Die Polizei in Wietmarschen hat daraufhin das Fahrrad sichergestellt und sucht den Eigentümer. Der Eigentümer des Fahrrades und eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer (05925) 9057956 zu melden.

