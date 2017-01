POL-EL: Haselünne - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Haselünne (ots) - Zwischen Silvester, 23.30 Uhr, und Montag,, 12.50 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in Haselünne zwei Einbrüche begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte in der Silvesternacht gegen 23.30 Uhr im Wachholderweg unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Als die Täter die Jalousie hochdrückten, wurde der schlafende Hausbewohner wach und die Täter ergriffen die Flucht. Weiterhin wurde in der Straße An der Bleiche von unbekannten Tätern bei einem Einfamilienhaus eine Terrassentür aufgebrochen. Die Täter durchsuchten das Haus und brachen eine verschlossene Schublade eines Schreibtisches auf. Nach den bisherigen Feststellungen wurde offensichtlich nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell