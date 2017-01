POL-EL: Schüttorf - Einbrecher durch Hund in Flucht geschlagen

Schüttorf (ots) - Ein Einbrecher, der am Montagmorgen gegen 05.00 Uhr in Suddendorf in der Straße Edels Weiden versuchte in ein Wohnhaus einzubrechen, ergriff die Flucht. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter versucht die Hauseingangstür aufzubrechen. Als im Gebäude ein Hund anschlug, ergriff der Täter die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell