POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Kiosk

Lingen (ots) - Bereits am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, hatten unbekannte Täter an der Bernd-Rosemeyer-Straße versucht in einen Kiosk einzubrechen. Mit einem Stein wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Den Täter gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

