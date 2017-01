POL-EL: Haselünne - Unfallflucht

Haselünne (ots) - Zwischen Silvester, 23.30 Uhr, und Neujahr, 11.00 Uhr, wurde ein auf dem Friedhofsparkplatz an der Sandstraße geparkter VW Sharan an der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell