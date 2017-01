POL-EL: Haselünne - Unfallflucht

Haselünne (ots) - Bereits am Freitag, zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr wurde ein geparkter Audi A 4, der auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes an der Meppener Straße abgestellt war, an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell