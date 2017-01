POL-EL: Dörpen - Kind durch Böller verletzt

Dörpen (ots) - Am Sonntagnachmittag ist es am Schulzentrum an der Schützenstraße zu einer Gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte dort gegen 16.20 Uhr einen Silvesterböller auf einen Rad fahrenden Jungen geworfen. Der 11-jährige sah den Knallkörper noch kommen und versuchte ihn mit der Hand abzuwehren. Unmittelbar vor seinem Gesicht explodierte dieser dann aber. Das Kind erlitt Verbrennungen an der linken Hand und im Gesicht. Darüber hinaus wurde ein Auge verletzt. Der Junge wurde in eine Spezialklinik in Oldenburg eingeliefert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell