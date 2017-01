POL-EL: Papenburg - Einbruch in Fahrradschuppen

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in einen Fahrradschuppen an der Straße Am Vossberg eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie zwei Fahrräder der Marken Gazelle und Hartje sowie ein Ladegerät für ein E-Bike. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1400 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell