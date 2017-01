POL-EL: Geeste - Diebstahl und Sachbeschädigung

Geeste (ots) - In der Silvesternacht sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Gartenstraße eingedrungen. Sie verschafften sich zwischen 23.45 und 0.05 Uhr Zugang und entwendeten zwei Jacken sowie ein Portemonnaie samt Inhalt. Vermutlich dieselben Täter zerstachen im Anschluss alle vier Reifen des Mercedes des Geschädigten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

