POL-EL: Sögel - Zwei Einbrüche und ein Versuch

Sögel (ots) - In der Silvesternacht sind bislang unbekannte Täter in eine Garage und einen Werkzeugschuppen in der Wahner Siedlung eingedrungen. In einem dritten Falle blieb es beim Versuch. Sie brachen ein Garagentor und im Nachbarhaus die Tür zu einem Geräteschuppen auf und erbeuteten zahlreiche Werkzeuge und Fahrräder. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 4000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell