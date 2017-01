POL-EL: Lingen - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Silvesterabend in zwei Häuser an der Töltstraße eingebrochen. Sie erbeuteten dabei zwischen 17.40 und 23.40 Uhr einen wertvollen Edelstein, eine Kettensäge der Marke Stihl, einen Makita Akkuschrauber und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4750 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

