POL-EL: Bawinkel - Einbruch in Einfamilienhaus

Bawinkel (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Silvesternacht in ein Einfamilienhaus an der Lindestraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Sie erbeuteten mehrere Schmuckgegenstände. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell