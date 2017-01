POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Wohnung

Emsbüren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Silvesternacht in eine Wohnung an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und erbeuteten Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 700 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

