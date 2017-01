POL-EL: Lathen - Einbruch in Wohnhaus

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Silvesternacht in ein Wohnhaus am Emsweg eingedrungen. Sie schlugen eine rückwärtige Scheibe ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und Goldschmuck. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell