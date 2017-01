POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz beim Tierpark

Nordhorn (ots) - Bereits am Donnerstag parkte in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr ein silberner VW Bulli auf dem Parkplatz beim Tierpark. Der VW Bulli wurde von einem unbekannten Fahrzeug an der rechten Seite vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus dem rechts daneben liegenden Parkplatz gestreift. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell