POL-EL: Aschendorf - Hund verursacht Unfall

Aschendorf (ots) - Bereits am Donnerstag gegen 09.25 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer mit einem VW Golf die Rheder Straße von Aschendorf in Richtung Rhede. Etwa 500 Meter hinter dem Schuhgeschäft Klasen wechselte ein schwarz-weiß gefleckter Hund, ähnlich wie ein Dalmatiner, die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden am Pkw entstand. Der Hund wurde vermutlich auch verletzt und lief nach dem Zusammenstoß weiter und verschwand. Der Hundehalter und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

