POL-EL: Meppen - Autofahrer schwer verletzt

Meppen (ots) - Bei einem Unfall am Samstag gegen 11.00 Uhr auf der Bundesstraße 70 wurde ein 47-jähriger Audi-Fahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr der Mann mit einem Audi A 3 die Bundesstraße in Richtung Meppen und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Wagen frontal gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus gebracht werden. Am Audi entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell