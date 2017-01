POL-EL: Ohne (Grafschaft Bentheim) - Zwei Verletzte bei Unfall

Ohne (Grafschaft Bentheim) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte wurden am Montag zwei Personen verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr eine 25-jährige Autofahrerin mit einem Renault Clio die Wettringer Straße von Bilk in Richtung Ohne. Gegen 07.45 Uhr geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Seat, dessen 44-jähriger Fahrer in Richtung Bilk unterwegs war. Der Renault drehte sich nach dem Zusammenstoß und prallte seitlich gegen einen Hyundai, dessen 34-jährige Fahrerin hinter dem Seat fuhr. Die 25-jährige Autofahrerin und der 44-jährige Autofahrer zogen sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in das Nordhorner Klinikum gebracht. Die 35-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

