POL-EL: Papenburg - Ruhige Silvesternacht im Nordkreis

Papenburg (ots) - Bis auf wenige Einsätze verlief die Silvesternacht für die Polizeibeamten der Polizei Papenburg insgesamt ruhig. Erst in den Morgenstunden kam es zu einer Häufung der Einsätze. Gegen 5 Uhr wurde eine Autofahrerin kontrolliert, die mit einem PKW in Kluse unterwegs war. Die Beamten stellten fest, das sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie muss sich in einem Strafverfahren verantworten. Gegen 5.10 Uhr wurde gegen einen 23-jährigen Mann ein Platzverweis ausgesprochen, weil er sich auf einem Tankstellengelände gegenüber anderen Personen aggressiv verhalten hatte. Da er der Aufforderung, das Gelände zu verlassen nicht nachkam, wollten ihn die Beamten in Gewahrsam nehmen. Dieser Maßnahme widersetzte er sich mit körperlicher Gewalt. Die Polizisten konnten ihn überwältigen und in die Gewahrsamszelle der Polizei Papenburg einliefern. Der Mann muss nunmehr mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell