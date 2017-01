POL-EL: Hoogstede - Auto mit Feuerwerk angezündet

Hoogstede (ots) - In der Silversternacht ist es in der Straße Langenpatt gegen 1 Uhr zu einem Pkw-Brand gekommen. Neben dem Auto konnten Reste einer Feuerwerksbatterie aufgefunden werden. Sie wurden augenscheinlich absichtlich an den Fahrzeugreifen des Pkw abgestellt und dann entzündet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943)92000 zu melden.

