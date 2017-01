POL-EL: Lingen - Nach Unfallflucht betrunken zur Polizei

Lingen (ots) - Am Freitagmorgen ist es auf der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Auto gegen 10 Uhr in Höhe des Mühlenbaches aufgrund von Glatteis in Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Mann mit seinem Auto unerlaubt von der Unfallstelle. Etwa eine Stunde später fuhr er dann zur Polizeidienststelle in Lingen, um den Unfall zu melden. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Dem Mann wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun wegen gleich mehrerer Straftaten verantworten müssen.

