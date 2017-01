POL-EL: Meppen - Mit Auto Gartenzaun beschädigt

Meppen (ots) - In der Nacht zu Samstag ist es am Schützenhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war dort vom Yachthafen kommend in Richtung B70 unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernt sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell