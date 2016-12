POL-EL: Nordhorn - Seniorin bestohlen

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Großen Gartenstraße bestohlen. Die Seniorin war gegen 7.30 Uhr kurz vor die Tür gegangen, um Hausmüll zu entsorgen. Ihre Wohnungstür lehnte sie dabei nur an. Die Täter nutzten die kurze unbeobachtete Zeit, um in die Wohnung zu gehen. Sie stahlen aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle mit zwei Goldketten und aus der Küche ein Portemonnaie samt Inhalt. Nach etwa einer Minute war die ältere Dame bereits zurück und die Täter waren entkommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

