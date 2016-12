POL-EL: Lathen - Täter bei Einbruch gestört

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in ein Schreibwarengeschäft an der Hauptstraße einzudringen. Vermutlich wurden sie gegen 1.30 Uhr durch die heimkehrende Tochter des Inhabers gestört. Sie hatte noch verdächtige Geräusche wahrgenommen, diesen aber keine größere Bedeutung beigemessen. Die Spuren des versuchten Aufbruchs an einer Zugangstür wurden erst am folgenden Morgen bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

