POL-EL: Emsbüren - Einbrüche in Seniorenheim

Emsbüren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagabend in mehrere Zimmer eines Pflegeheimes an der Langen Straße eingedrungen. Auf der Suche nach Wertsachen brachen sie zwischen 17.30 und 19 Uhr in den Zimmern mehrere Schränke auf und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie dabei lediglich 20 Euro Bargeld erbeuten. Der angerichtete Sachschaden liegt dabei deutlich höher und wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

