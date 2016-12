POL-EL: Norhorn - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Norhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in zwei Wohnhäuser am Mensenkamp eingedrungen. Zwischen 14.30 und 20.15 Uhr brachen sie dort jeweils rückwärtige Terrassentüren auf und entwendeten drei Mobiltelefone, einen Bosch Garagentorsender, eine Esprit Armbanduhr und diversen weiteren Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell