POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Postfiliale

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend versucht, in die Postfiliale einer Bäckerei an der Schillerstraße einzudringen. Gegen kurz vor 20 Uhr brachen sie ein Fenster zu einem Lagerraum aus der Verankerung und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

