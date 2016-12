POL-EL: Schüttorf - Scharfe Waffen vor Hotel gefunden

Schüttorf (ots) - Am Freitagmorgen ist die Polizei aus Bad Bentheim wegen eines besorgniserregenden Fundes alarmiert worden. Im Garten eines Hotels an der Nordhorner Straße hat ein Angestellter zwei Pistolen gefunden. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten die Waffen umgehend. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um scharfe, durchgeladene Faustfeuerwaffen handelt. Im Hotel übernachtete von Donnerstag auf Freitag der Rapper Miami Yacine mit seinem Gefolge. Der Musiker hatte in der Nacht zu Freitag einen Auftritt in der Diskothek Index in Schüttorf. Die Ermittler überprüfen aktuell Anhaltspunkte, wonach Begleiter des Rappers die Waffen dort abgelegt haben könnten. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den Schusswaffen, beziehungsweise deren Besitzern machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer (05922)980121 bei der Polizei in Bad Bentheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell