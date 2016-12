POL-EL: Rhede - 21-jähriger schwer verletzt

Rhede (ots) - Am frühen Freitagmorgen ist es auf der A31 in Höhe Rhede zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann aus Köln wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 3.45 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Papenburg unterwegs. Bei hoher Geschwindigkeit versuchte er einem über die Straße laufenden Tier auszuweichen. Dabei stieß das Auto gegen die Schutzplanken. Der junge Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 65000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell