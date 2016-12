POL-EL: Haren - Mann nach Messerattacke in U-Haft

Haren (ots) - Am frühen Freitagmorgen wurde ein 49-jähriger Mann bei einer Messerstecherei an der Straße Hebel lebensgefährlich verletzt. Gemeinsam mit einem 56-jährigen Bekannten hatte er im Laufe der Nacht größere Mengen Alkohol konsumiert. Gegen 5 Uhr waren die beiden dann in Streit geraten. Der 56-jährige stach dabei mit einem großen Küchenmesser auf das Opfer ein und verletzte es dadurch lebensgefährlich. Der Täter hatte unmittelbar nach dem Vorfall selbst die Rettungskräfte benachrichtigt. Das Opfer war noch selbstständig aus der Wohnung geflohen. Er wurde im Nahbereich des Tatortes durch einen Rettungswagen aufgegriffen und ins Krankenhaus transportiert. Nach Informationen der Ärzte ist der 49-jährige nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Täter wurde durch eine Streifenwagenbesatzung widerstandslos am Tatort festgenommen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlages erlassen. Opfer und Täter sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell