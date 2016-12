POL-EL: Schüttorf - Reizgas: Acht Verletzte im Index

Schüttorf (ots) - Ein Bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag in der Diskothek Index Reizgas versprüht. Gegen etwa 3 Uhr wurden in der Black Area mehrere junge Frauen gezielt mit Pfefferspray oder CS-Gas besprüht. Zahlreiche weitere Besucher klagten ebenfalls über Augen- und Atemwegsreizungen. Viele der Anwesenden verließen die Diskothek zur Vorfallzeit fluchtartig. Bislang sind der Polizei acht verletzte junge Frauen bekannt. Eine von ihnen wurde noch in der Nacht ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell