POL-EL: Meppen - Nissan X-Trail beschädigt

Meppen (ots) - Am Donnerstag ist es auf einem Firmenparkplatz an der Marktstiege, Ecke An der Bleiche, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde zwischen 7.20 und 12.30 Uhr Nissan X-Trail angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

