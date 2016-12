POL-EL: Nordhorn - Nissan Micra beschädigt

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 19. und 24. Dezember ist es an der Bernhard-Niehues-Straße, Höhe Hotel Inside, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein roter Nissan Micra wurde dabei angefahren und an der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell