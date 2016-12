POL-EL: Lingen - Schwarzer Volvo beschädigt

Lingen (ots) - Am Mittwochmorgen ist es auf dem Parkplatz der Halle 4 an der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 7 und 8 Uhr wurde dabei ein schwarzer Volvo angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, unter der Rufnummer (0591)870, in Verbindung zu setzen.

