POL-EL: Geeste - Einbruch in Einfamilienhaus

Geeste (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus am Holunderweg eingedrungen. Sie öffneten zwischen 17.15 und 19.45 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster und drangen in das Gebäude ein. Sie entwendeten einen Samsung Fernseher und diversen Goldschmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

