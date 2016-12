POL-EL: Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Hümmlinger Weg eingedrungen. Sie brachen zwischen 10.30 und 18.50 Uhr ein bodentiefes Fenster zum Garten auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

